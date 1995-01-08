Елисеева Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1927

Дочь: Красноперова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Елисеев Василий

Омская обл. Любинский р-он, д. Лыжино
Смерть
08.01.1995
Комсомольский, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
отравилась ядом
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