Елисеева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.01.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1927
Дочь: Красноперова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Елисеев Василий
Омская обл. Любинский р-он, д. Лыжино
Смерть
08.01.1995
Комсомольский, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
отравилась ядом