Махира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жамалетдинова) Асия
Отец ребёнка: Жамалетдинов Жафяр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мухимханова (Жамалетдинова) Сания
Отец ребёнка: Жамалетдинов Жафяр
Рождение ребёнка
07.10.1946
Смерть
Неизвестно