(Захарова) Лариса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майер Константин
Рождение ребёнка
11.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майер Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майер Константин
Смерть
2016