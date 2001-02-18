(Захарова) Лариса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Лариса Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майер Константин

Рождение ребёнка
11.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майер Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майер Константин

Смерть
2016
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