Козырев Петр Лазарев 24.08.1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Петр Лазарев

Место рождения

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.08.1728

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1728

Отец: Козырев Лазарь Григорьев

Мать: не указана

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1743

Жена: Акилина Дмитриева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Козырева) Анна Петровна

Мать ребёнка: Акилина Дмитриева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Козырев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Акилина Дмитриева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.05.1760

Жена: Агафья Акинфеева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1764

Сын: Козырев Самсон (Семен) Петрович

Мать ребёнка: Агафья Акинфеева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1766

Дочь: (Козырева) Неонила Петровна

Мать ребёнка: Агафья Акинфеева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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