Козырев Петр Лазарев
Место рождения
Дата рождения24.08.1728
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1728
Отец: Козырев Лазарь Григорьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1743
Жена: Акилина Дмитриева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Козырева) Анна Петровна
Мать ребёнка: Акилина Дмитриева
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Акилина Дмитриева
Бракосочетание
11.05.1760
Жена: Агафья Акинфеева
Рождение ребёнка
01.09.1764
Сын: Козырев Самсон (Семен) Петрович
Мать ребёнка: Агафья Акинфеева
Смерть
1765
Рождение ребёнка
26.10.1766
Дочь: (Козырева) Неонила Петровна
Мать ребёнка: Агафья Акинфеева
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область