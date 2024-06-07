Клементьева (Маликова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Богдашкино, Каназская губ
Рождение ребёнка
21.02.1901
Дочь: (Иванова\\Клементьева) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Клементьев Петр Арсениев (Арсентьевич)
с. Богдашкино, Каназская губ
Рождение ребёнка
24.09.1904
Дочь: Яковлева (Клементьева) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Клементьев Петр Арсениев (Арсентьевич)
Смерть
Неизвестно