Клементьева (Маликова) Надежда Михайловна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клементьева (Маликова) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементьев Петр Арсениев (Арсентьевич)

Место жительства
Неизвестно
с. Богдашкино, Каназская губ
Рождение ребёнка
21.02.1901

Дочь: (Иванова\\Клементьева) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Клементьев Петр Арсениев (Арсентьевич)

с. Богдашкино, Каназская губ
Рождение ребёнка
24.09.1904

Дочь: Яковлева (Клементьева) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Клементьев Петр Арсениев (Арсентьевич)

Смерть
Неизвестно

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