Клименко Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1953

Дата смерти

19.06.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1989

Дочь: Клименко Анна Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.06.2007

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