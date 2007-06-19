Клименко Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1953
Дата смерти19.06.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1989
Дочь: Клименко Анна Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.2007