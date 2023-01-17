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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова Любовь
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область