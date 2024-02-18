Лукинская Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.05.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Лукинский Дементий (Доментий) Федорович
Отец ребёнка: Лукинский Федор Дорофеевич
Рождение ребёнка
21.01.1846
Дочь: Усачева (Лукинская) Агния Федоровна
Отец ребёнка: Лукинский Федор Дорофеевич
родилась в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Рождение ребёнка
12.04.1848
Сын: Лукинский Артамон Федорович
Отец ребёнка: Лукинский Федор Дорофеевич
родился в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии
Смерть
19.05.1876
умерла в возрасте 65 лет "от старости" в д.Старческая. По метрическим книгам Волюжского Николаевского прихода 3 благочиния Вельского уезда Вологодской Епархии