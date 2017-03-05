Худяков Виктор Иванович
Место рожденияМосква
Дата рождения12.11.1939
Дата смерти05.03.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1939
Отец: Худяков Иван
Бракосочетание
28.12.1961
Рождение ребёнка
24.12.1962
Дочь: Дидык (Худякова) Наталья
Мать ребёнка: Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1974
Дочь: Худякова (Худякова) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна
Смерть
05.03.2017