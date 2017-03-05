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Худяков Виктор Иванович

Место рождения

Москва

Дата рождения

12.11.1939

Дата смерти

05.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1939

Отец: Худяков Иван

Мать: Циганкова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
28.12.1961

Жена: Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1962

Дочь: Дидык (Худякова) Наталья

Мать ребёнка: Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1974

Дочь: Худякова (Худякова) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна

Смерть
05.03.2017

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