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Дружинин Василий Григорьевич

Место рождения

Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

10.08.1859

Дата смерти

15.01.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1859

Отец: Дружинин Григорий Васильевич

Мать: Дружинина Ольга Петровна

Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дружинин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Евдокия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник, археолог
Место жительства
Неизвестно
Кирочная, 32,кв 39 в 1903
Смерть
15.01.1936
Ленинград
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