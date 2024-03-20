Дружинин Василий Григорьевич
Место рожденияSaint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Дата рождения10.08.1859
Дата смерти15.01.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1859
Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1890
Сын: Дружинин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник, археолог
Место жительства
Неизвестно
Кирочная, 32,кв 39 в 1903
Смерть
15.01.1936
Ленинград