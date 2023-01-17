Бакулин Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.
Отец: Бакулин Михаил Антонович
Мать: - Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Дочь: Бакулина Матрона Афанасьевна
Мать ребёнка: - Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Дочь: Бакулина Устинья Афанасьевна
Мать ребёнка: - Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно