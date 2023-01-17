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Бакулин Афанасий Михайлович

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1733 г.р.

Мать

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.

Отец: Бакулин Михаил Антонович

Мать: - Прасковья Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: Бакулина Матрона Афанасьевна

Мать ребёнка: - Ирина Андреевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Бакулина Устинья Афанасьевна

Мать ребёнка: - Ирина Андреевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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