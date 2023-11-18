Сиволонская (Терешкина) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиволонская (Терешкина) Надежда Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиволонский Афанасий Кириллович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Сафонова (Сиволонская) Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Сиволонский Афанасий Кириллович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Сиволонский Борис Афанасьевич

Отец ребёнка: Сиволонский Афанасий Кириллович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Сиволонский Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Сиволонский Афанасий Кириллович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область

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