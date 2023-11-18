Сиволонская (Терешкина) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Сафонова (Сиволонская) Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Сиволонский Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Сиволонский Борис Афанасьевич
Отец ребёнка: Сиволонский Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
1972
Сын: Сиволонский Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Сиволонский Афанасий Кириллович