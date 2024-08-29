Шереметьев Пётр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Ивановна
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
О нём ничего не известно, никто его не видел.
Рождение ребёнка
20.10.1909 ст.
Сын: Шереметьев Фёдор Петрович
Мать ребёнка: Агафия Ивановна
Ширковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область