Шереметьев Пётр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьев Пётр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Ивановна

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

О нём ничего не известно, никто его не видел.
Рождение ребёнка
20.10.1909 ст.

Сын: Шереметьев Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Агафия Ивановна

Ширковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

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