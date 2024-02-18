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Чистов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Чистов Степан Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистова Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Чистов Петр Иванович

Мать ребёнка: Чистова Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Чистов Александр Иванович

Мать ребёнка: Чистова Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Чистов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чистова Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
06.10.1925

Сын: Чистов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Чистова Татьяна Филипповна

Смерть
1935

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