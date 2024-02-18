Чистов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1935
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Чистов Степан Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Чистов Петр Иванович
Мать ребёнка: Чистова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Чистов Александр Иванович
Мать ребёнка: Чистова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Чистова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
06.10.1925
Сын: Чистов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Чистова Татьяна Филипповна
Смерть
1935