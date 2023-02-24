Малахова (Рубцова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахова (Рубцова) Нина Николаевна

Малахова (Рубцова) Нина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубцов Николай Иванович

Мать: Рубцова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.12.1955

Дочь: Богаткина Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Малахов Алексей Сергеевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1957

Сын: Малахов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Малахов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
05.07.1967

Сын: Малахов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Алексей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close