Малахова (Рубцова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1955
Дочь: Богаткина Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Малахов Алексей Сергеевич
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1957
Сын: Малахов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Малахов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
05.07.1967
Сын: Малахов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно