Сон Гордей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сон Юрий
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гагарина 99\\1 183
Иммиграция
27.?.1994
москва заволжье
Мы втроем уехали 27 августа 1994 года. На поезде. 34 рубля в кармане. И две собаки. Ехали трое суток. Борис встретил в Москве с поезда. Около недели прожили в квартире его второй жены ( Маша. ) . Пото... Показать все
Образование
18.09.2016
Нижний Новгород (Горький)
Прошел тренинг по Пикапу от Tls, неудачно. Но в конце обучения принял для себя важнеешее решение в своей жизни. Я взял ответственность за свою жизнь, и решил более не быть жертвой обстоятельств. С это... Показать все
Лечение в госпитале
?.06.2017
Псебай Андрюки
Сьездил на месяц в Семью Кулик, Татьяна (Яна) и Мыкола(Николай). Эта семья из «йога тусовки» стала для меня проводником в новую жизнь, они дали мне понять что мир не таков каким я его вижу, что если я... Показать все
Образование
26.03.2019
Нижний Новгород (Горький)
Выучился на платном курсе в Радиотехническом коледже около Ларина на электромонтажника 3 разряда.