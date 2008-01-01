Ваулина Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Миронов Владимир Иннокентьевич
Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович
Рождение ребёнка
19.11.1956
Дочь: Рачкова Татьяна Иннокентьевна
Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович
Рождение ребёнка
04.09.1958
Дочь: Большакова Мария Иннокентьевна
Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович
Рождение ребёнка
19.03.1962
Дочь: Маслова Любовь Иннокентьевна
Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович
Рождение ребёнка
08.03.1965
Дочь: Сазонова Надежда Иннокентьевна
Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович
Рождение ребёнка
26.03.1967
Дочь: Попова Светлана Иннокентьевна
Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008