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Ваулина Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Миронов Владимир Иннокентьевич

Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович

Рождение ребёнка
19.11.1956

Дочь: Рачкова Татьяна Иннокентьевна

Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович

Рождение ребёнка
04.09.1958

Дочь: Большакова Мария Иннокентьевна

Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович

Рождение ребёнка
19.03.1962

Дочь: Маслова Любовь Иннокентьевна

Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович

Рождение ребёнка
08.03.1965

Дочь: Сазонова Надежда Иннокентьевна

Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович

Рождение ребёнка
26.03.1967

Дочь: Попова Светлана Иннокентьевна

Отец ребёнка: Миронов Иннокентий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Иннокентий Кириллович

Смерть
2008
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