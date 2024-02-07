Боржигин Чулуунжав Иш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боржигин Иш Цагаанбанди
Мать: Боржигин Дулам Ширчин
Рождение ребёнка
04.08.1980
Дочь: Боржигин Хулан Чулуунжав
Мать ребёнка: Боржигон Минжмаа Гончиг
Рождение ребёнка
03.07.1982
Сын: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав
Мать ребёнка: Боржигон Минжмаа Гончиг
Рождение ребёнка
22.12.1983
Сын: Боржигин Батзориг Чулуунжав
Мать ребёнка: Боржигон Минжмаа Гончиг
Рождение ребёнка
03.10.1987
Дочь: Боржигин Батчимэг Чулуунжав
Мать ребёнка: Боржигон Минжмаа Гончиг
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боржигон Минжмаа Гончиг