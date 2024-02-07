Боржигин Чулуунжав Иш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боржигин Чулуунжав Иш

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боржигин Иш Цагаанбанди

Мать: Боржигин Дулам Ширчин

Рождение ребёнка
04.08.1980

Дочь: Боржигин Хулан Чулуунжав

Мать ребёнка: Боржигон Минжмаа Гончиг

Рождение ребёнка
03.07.1982

Сын: Боржигин Бат-Оргил Чулуунжав

Мать ребёнка: Боржигон Минжмаа Гончиг

Рождение ребёнка
22.12.1983

Сын: Боржигин Батзориг Чулуунжав

Мать ребёнка: Боржигон Минжмаа Гончиг

Рождение ребёнка
03.10.1987

Дочь: Боржигин Батчимэг Чулуунжав

Мать ребёнка: Боржигон Минжмаа Гончиг

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боржигон Минжмаа Гончиг

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