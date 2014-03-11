Мынбаев Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мынбаев Константин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2014

Отец: не указан

Мать: Ямщикова Вероника Николаевна

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