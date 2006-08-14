Скитневский (Беккерова) Геня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитневский (Беккерова) Геня

Место рождения

Шклов

Дата рождения

15.06.1916

Дата смерти

14.08.2006

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1916

Отец: Беккеров Моисей

Мать: Беккерова Анна

Шклов
Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Скитневский Яков

Отец ребёнка: Скитневский Матвей

Белоруссия, г. Шклов
Рождение ребёнка
11.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скитневский Матвей

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
14.08.2006
Иркутск
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище в Н-Ленино, Иркутск
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