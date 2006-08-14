Скитневский (Беккерова) Геня
Место рожденияШклов
Дата рождения15.06.1916
Дата смерти14.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1916
Отец: Беккеров Моисей
Мать: Беккерова Анна
Шклов
Рождение ребёнка
07.07.1937
Сын: Скитневский Яков
Отец ребёнка: Скитневский Матвей
Белоруссия, г. Шклов
Рождение ребёнка
11.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скитневский Матвей
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
14.08.2006
Иркутск
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище в Н-Ленино, Иркутск