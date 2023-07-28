Петри Карл Данилович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти06.10.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Петри Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Петри Ида Карловна
Мать ребёнка: Petri (Freund) Hermina Даниловна
Арест
27.03.1930
Смерть
06.10.1930
Расстрел
Реабилитация осужденного
12.02.1962
Похороны
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область