Петри Карл Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетри Карл Данилович

Петри Карл Данилович

Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

06.10.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Петри Данил

Мать: не указана

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Petri (Freund) Hermina Даниловна

Рождение ребёнка
14.03.1919

Дочь: Петри Ида Карловна

Мать ребёнка: Petri (Freund) Hermina Даниловна

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Арест
27.03.1930
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.10.1930
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Расстрел
Реабилитация осужденного
12.02.1962
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.