Петля (Сердюк) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения04.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1977
Отец: Сердюк Виктор Семёнович
Место жительства
С 1977
Бракосочетание
Между 1993 и 1997
Рождение ребёнка
27.10.1997
Сын: Петля Максим Константинович
Отец ребёнка: Петля Константин Александрович
Рождение ребёнка
18.05.2001
Дочь: Петля Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Петля Константин Александрович