Петля (Сердюк) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петля (Сердюк) Елена Викторовна

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

04.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1977

Отец: Сердюк Виктор Семёнович

Мать: Сердюк Валентина Ивановна

Место жительства
С 1977
Бракосочетание
Между 1993 и 1997

Муж: Петля Константин Александрович

Рождение ребёнка
27.10.1997

Сын: Петля Максим Константинович

Отец ребёнка: Петля Константин Александрович

Рождение ребёнка
18.05.2001

Дочь: Петля Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Петля Константин Александрович

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