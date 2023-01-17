Назарова (Маркова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Маркова) Вера Николаевна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
12.08.1936

Муж: Назаров Алексей Павлович

Рождение ребёнка
16.03.1937

Дочь: Болгова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Павлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.05.1939

Сын: Назаров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Павлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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