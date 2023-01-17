Назарова (Маркова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.1936
Рождение ребёнка
16.03.1937
Дочь: Болгова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Павлович
Рождение ребёнка
24.05.1939
Сын: Назаров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно