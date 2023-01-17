Петухова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петухов Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Петухов Филипп Терентьевич
Рождение ребёнка
11.10.1915
Дочь: Петухова Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Петухов Филипп Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939