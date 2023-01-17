Петухова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Петухов Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Петухов Филипп Терентьевич

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1915

Дочь: Петухова Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Петухов Филипп Терентьевич

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Филипп Терентьевич

Смерть
1939
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