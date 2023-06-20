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Елена
Елена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1925
Пол
Женский
Отец
Михаил
1902 г.р.
Мать
Анастасия Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1925
Отец:
Михаил
Мать:
Анастасия Петровна
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