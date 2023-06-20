Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1925

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1925

Отец: Михаил

Мать: Анастасия Петровна

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