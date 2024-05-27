(Первушина) Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Первушина) Параскева Евфимьева
Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Первушин Яков Яков/ Иаков Евфимьев
Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Первушина) Агафья Евфимьева
Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Первушина) Пелагея Евфимьева
Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов
Смерть
Неизвестно