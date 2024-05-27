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(Первушина) Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Евфим Павлов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Первушина) Параскева Евфимьева

Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Первушин Яков Яков/ Иаков Евфимьев

Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Первушин Филипп Евфимьев

Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Первушина) Агафья Евфимьева

Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Первушина) Пелагея Евфимьева

Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Первушин Федор Евфимьев

Отец ребёнка: Первушин Евфим Павлов

Смерть
Неизвестно

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