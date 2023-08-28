Послова Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.2009
Сын: Хашитов Артем Арсентьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.2011
Дочь: Хашитова Алена Арсентьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности