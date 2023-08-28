Послова Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПослова Светлана Викторовна

Послова Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.2009

Сын: Хашитов Артем Арсентьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.2011

Дочь: Хашитова Алена Арсентьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.