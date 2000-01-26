Патрина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2000

Отец: не указан

Мать: Кетчик Татьяна Александровна

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