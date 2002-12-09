Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1911
Дата смерти09.12.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1911
Отец: Шиванко Кондрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перепелица Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Геннадий
Отец ребёнка: Перепелица Иван
Рождение ребёнка
31.03.1935
Сын: Перепелица Анатолий
Отец ребёнка: Перепелица Иван
Рождение ребёнка
06.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перепелица Иван
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
09.12.2002