Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1911

Дата смерти

09.12.2002

Пол

Женский

Отец

С 1870 по 1943 г.р.

Мать

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1911

Отец: Шиванко Кондрат

Мать: Шиванко (Шатунова) Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перепелица Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Геннадий

Отец ребёнка: Перепелица Иван

Рождение ребёнка
31.03.1935

Сын: Перепелица Анатолий

Отец ребёнка: Перепелица Иван

Рождение ребёнка
06.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перепелица Иван

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
09.12.2002

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