Траугот Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траугот Георгий Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1903

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
1961
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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