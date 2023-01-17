Траугот Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
1961