Залилов Мазит Галяувич
Место рождения
Дата рождения15.09.1907
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1907
Отец: Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)
Рождение ребёнка
15.09.1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
30.11.1940
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно