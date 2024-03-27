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Залилов Мазит Галяувич

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1907

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1907

Отец: Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Мать: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Минниямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Минниямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Минниямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Минниямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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