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Талалуев Андрей Аполонов (Ич)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Талалуев Аполон Меркурьев (Ич)

Мать: Талалуева Лукерья Семенова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Жена: Талалуева (Пыжова) Ольга Федорова (Вна)

по МК1865 св
Рождение ребёнка
04.02.1865 ст.

Дочь: (Талалуева) Агафья Андреева (Вна)

Мать ребёнка: Талалуева (Пыжова) Ольга Федорова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MX?i=227&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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