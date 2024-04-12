Вилявин Петр
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смерти19.08.1814 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: Вилявин Замьяны
Бракосочетание
16.07.1811 ст.
Жених: казак Невеста: казака Григория Журавлева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 172 номер 5
Рождение ребёнка
10.05.1813
Мать ребёнка: Вилявина Параскева Григорьевна
Отец: служащий казак Восприемник: служащий казак Иван Ильин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 200 номер 16
Смерть
19.08.1814 ст.
служащий казак умер в Персии в возрасте 22 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 230 номер 17