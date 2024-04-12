Вилявин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявин Петр

Вилявин Петр

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

19.08.1814 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Вилявин Замьяны

Мать: не указана

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
16.07.1811 ст.

Жена: Вилявина Параскева Григорьевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Невеста: казака Григория Журавлева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 172 номер 5
Рождение ребёнка
10.05.1813

Сын: Вилявин Федор Петрович

Мать ребёнка: Вилявина Параскева Григорьевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: служащий казак Иван Ильин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 200 номер 16
Смерть
19.08.1814 ст.
служащий казак умер в Персии в возрасте 22 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 230 номер 17
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close