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Добрынин Василий Антонович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Добрынин Антон Евсеевич

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Добрынин Захар Васильевич

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Добрынин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Екатерина Ивановна

Смерть
1795
Тула, город Тула, Тульская область
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