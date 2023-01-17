Добрынин Василий Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Добрынин Антон Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Добрынин Захар Васильевич
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Добрынин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795