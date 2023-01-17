Николаева (Потапова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Потапова) Ольга

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Место рождения

Орлы

Дата рождения

1912

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Потапов Георгий Дмитриевич

Мать: Потапова Мария Антоновна

Орлы
Рождение ребёнка
05.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Валерий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1946

Сын: Николаев Виктор

Отец ребёнка: Николаев Валерий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Валерий

Смерть
1994
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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