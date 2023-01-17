Николаева (Потапова) Ольга
Место рожденияОрлы
Дата рождения1912
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Орлы
Рождение ребёнка
05.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Валерий
Рождение ребёнка
17.08.1946
Сын: Николаев Виктор
Отец ребёнка: Николаев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Валерий
Смерть
1994
Похороны
Неизвестно