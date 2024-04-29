Михайлов Михаил Геннадьевич
Место рожденияг. Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР
Дата рождения18.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1974
г. Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.09.2002
г. Москва, Российская Федерация
Рождение ребёнка
13.02.2006
Сын: Михайлов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Михайлова Юлия Александровна
г. Хонсдейл, Графство Уэйн, Пенсильвания, Соединённые Штаты Америки