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Михайлов Михаил Геннадьевич

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Место рождения

г. Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР

Дата рождения

18.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1974

Отец: Михайлов Геннадий Степанович

Мать: Михайлова Надежда Константиновна

г. Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.09.2002

Жена: Михайлова Юлия Александровна

г. Москва, Российская Федерация
Рождение ребёнка
13.02.2006

Сын: Михайлов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Михайлова Юлия Александровна

г. Хонсдейл, Графство Уэйн, Пенсильвания, Соединённые Штаты Америки

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