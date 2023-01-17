Зорова Анастасия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорова Анастасия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1889

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1889

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Зоров Николай Григорьев

Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоров Иван Григорьев

Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоров Григорий Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоров Василий Григорьев

Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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