Зорова Анастасия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1889
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
28.05.1889
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
22.07.1894
Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зоров Иван Григорьев
Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зоров Григорий Герасимов
Смерть
Неизвестно