(Килессо) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Килессо) Людмила Александровна

(Килессо) Людмила Александровна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

25.?.?

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.?

Отец: Александр Рэмович

Мать: Елена Владимировна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацыгин Юрий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.08.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацыгин Юрий Алексеевич

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Образование
Неизвестно
РГУ нефти и газа им. Губкина | Current education:1
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