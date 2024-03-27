Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна
Место рожденияКолония, Базарский р-н, Украина
Дата рождения06.10.1907
Дата смерти06.11.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1907
Бракосочетание
02.01.1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиридонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиридонов Павел Иванович
Смерть
06.11.1994
Похороны
Неизвестно