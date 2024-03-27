Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна

Место рождения

Колония, Базарский р-н, Украина

Дата рождения

06.10.1907

Дата смерти

06.11.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1907

Отец: Дидковский Михаил Лукич

Мать: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна

Бракосочетание
02.01.1933

Муж: Спиридонов Павел Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридонов Павел Иванович

Смерть
06.11.1994
Похороны
Неизвестно

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