Яруллин Эмиль Нуруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яруллин Эмиль Нуруллович

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

11.11.1971

Дата смерти

27.01.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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1998 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1971

Отец: Яруллин Нурулла

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Образование
?.06.1989
Уразовская школа
Образование
?.06.1992
Работкинский аграрный колледж (1989 - 1992)
Рождение ребёнка
14.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1998

Дочь: (Яруллина) Гульназ Эмилевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.2020

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