Яруллин Эмиль Нуруллович
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения11.11.1971
Дата смерти27.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1971
Отец: Яруллин Нурулла
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
?.06.1989
Уразовская школа
Образование
?.06.1992
Работкинский аграрный колледж (1989 - 1992)
Рождение ребёнка
14.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1998
Дочь: (Яруллина) Гульназ Эмилевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.2020