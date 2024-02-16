Беспалова (Козлова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1959
Дата смерти18.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1989
Сын: Беспалов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Беспалов Алексей Евгеньевич
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.08.1992
Причина смерти: удушье вследствие утопления при эпилептическом приступе