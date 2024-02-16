Беспалова (Козлова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалова (Козлова) Екатерина Алексеевна

Беспалова (Козлова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1959

Дата смерти

18.08.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1989

Сын: Беспалов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Беспалов Алексей Евгеньевич

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.08.1992
Причина смерти: удушье вследствие утопления при эпилептическом приступе
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close