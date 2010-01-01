Прокофьева (Познякова) Фетинья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Познякова) Фетинья Трофимовна

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Место рождения

Grodi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Grodi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1965

Сын: Прокофьев Фёдор Фокеевич

Отец ребёнка: Прокофьев Фока (Фокей) Викульевич/Микулович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
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