Прокофьева (Познякова) Фетинья Трофимовна
Место рожденияGrodi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Grodi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1965
Отец ребёнка: Прокофьев Фока (Фокей) Викульевич/Микулович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus