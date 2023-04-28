Дегтярева (Шарапо) Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Шарапо) Прасковья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шарапо Данил

Мать: не указана

Бракосочетание
1936

Муж: Дегтярев Михаил Ефимович

Чуровичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дегтярева Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Дегтярев Михаил Ефимович

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лабунская Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Дегтярев Михаил Ефимович

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Дегтярев Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Дегтярев Михаил Ефимович

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.01.1944

Сын: Дегтярев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Дегтярев Михаил Ефимович

Фоевичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1991
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