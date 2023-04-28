Дегтярева (Шарапо) Прасковья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шарапо Данил
Бракосочетание
1936
Чуровичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дегтярева Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Дегтярев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лабунская Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Дегтярев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Дегтярев Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Дегтярев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
06.01.1944
Сын: Дегтярев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Дегтярев Михаил Ефимович
Смерть
1991