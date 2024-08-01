Муллова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1703 г.р.
Около 1704 г.р.
Между 1705 и 1711 г.р.
Между 1711 и 1717 г.р.
Между 1715 и 1722 г.р.
Около 1716 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Мулов Иван

Отец ребёнка: Мулов Артамон

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Мулов Филип

Отец ребёнка: Мулов Артамон

Рождение ребёнка
Между 1705 и 1711

Сын: Мулов Симан

Отец ребёнка: Мулов Артамон

Рождение ребёнка
Между 1711 и 1717

Сын: Мулов Степан

Отец ребёнка: Мулов Артамон

Рождение ребёнка
Между 1715 и 1722

Сын: Мулов Семен

Отец ребёнка: Мулов Артамон

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Мулов Фофан

Отец ребёнка: Мулов Артамон

Рождение ребёнка
Между 1717 и 1723

Сын: Мулов Увар

Отец ребёнка: Мулов Артамон

Смерть
Неизвестно

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