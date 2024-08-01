Муллова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Мулов Иван
Отец ребёнка: Мулов Артамон
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Мулов Филип
Отец ребёнка: Мулов Артамон
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1711
Сын: Мулов Симан
Отец ребёнка: Мулов Артамон
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1717
Сын: Мулов Степан
Отец ребёнка: Мулов Артамон
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1722
Сын: Мулов Семен
Отец ребёнка: Мулов Артамон
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Мулов Фофан
Отец ребёнка: Мулов Артамон
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1723
Сын: Мулов Увар
Отец ребёнка: Мулов Артамон
Смерть
Неизвестно