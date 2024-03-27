Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАносова (Унагаева) Наталья Николаевна

Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Унагаев Николай Борисович

Мать: (Унагаева (Максимова)) Олимпиада Ксенофонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Андриян Иванович

Отец ребёнка: Аносов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Аносов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Александр Иванович

Отец ребёнка: Аносов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аносов Иван Васильевич

Смерть
1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.