Аносова (Унагаева) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1980
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аносов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аносов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Александр Иванович
Отец ребёнка: Аносов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аносов Иван Васильевич
Смерть
1980