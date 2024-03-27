Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения?.07.1910
Дата смерти23.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1910
Бракосочетание
1928
Муж: Ахмеджанов Летфулла
Рождение ребёнка
30.01.1932
Рождение ребёнка
06.07.1934
Рождение ребёнка
26.01.1937
Рождение ребёнка
06.03.1940
Рождение ребёнка
18.02.1943
Рождение ребёнка
10.12.1946
Рождение ребёнка
10.02.1948
Рождение ребёнка
06.08.1950
Рождение ребёнка
30.09.1952
Смерть
23.03.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно