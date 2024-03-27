Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

?.07.1910

Дата смерти

23.03.1994

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
?.07.1910

Отец: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Мать: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Бракосочетание
1928

Муж: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
30.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.03.1994
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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