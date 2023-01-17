Дунова (Харитонова) Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Дунов Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.
Дочь: Дунова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Дунов Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Дунов Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Дунов Сергей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно