Дунова (Харитонова) Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова (Харитонова) Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дунов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Дунов Сергей Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.

Дочь: Дунова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Дунов Сергей Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Дунов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Дунов Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дунов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Дунов Сергей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Сергей Семёнович

Смерть
Неизвестно
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