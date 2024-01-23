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Бриль Демьян Феодоров

Место рождения

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Бриль Феодор Власов

Мать: Александрович Алеся Гавриилова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Самуилова

Рождение ребёнка
16.01.1879

Дочь: Бриль Аролинария Демьянова

Мать ребёнка: Александра Самуилова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.06.1880

Дочь: Бриль Елена Демьянова

Мать ребёнка: Александра Самуилова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
08.05.1884

Дочь: Бриль Ирина Демьянова

Мать ребёнка: Александра Самуилова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Бриль Тимофей Демьянов

Мать ребёнка: Александра Самуилова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.01.1893

Дочь: Бриль Агафья Демьянова

Мать ребёнка: Александра Самуилова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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