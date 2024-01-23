Бриль Демьян Феодоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Самуилова
Рождение ребёнка
16.01.1879
Дочь: Бриль Аролинария Демьянова
Мать ребёнка: Александра Самуилова
Рождение ребёнка
05.06.1880
Дочь: Бриль Елена Демьянова
Мать ребёнка: Александра Самуилова
Рождение ребёнка
08.05.1884
Дочь: Бриль Ирина Демьянова
Мать ребёнка: Александра Самуилова
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Александра Самуилова
Рождение ребёнка
09.01.1893
Дочь: Бриль Агафья Демьянова
Мать ребёнка: Александра Самуилова
Смерть
Неизвестно