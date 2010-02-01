Саушкин Владислав Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаушкин Владислав Олегович

Саушкин Владислав Олегович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2010

Сын: Саушкин Богдан Владиславович

Мать ребёнка: Саушкина Мария Александровна

Рождение ребёнка
31.01.2013

Дочь: Саушкина Владислава Владиславовна

Мать ребёнка: Саушкина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саушкина Мария Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close