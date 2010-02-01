Саушкин Владислав Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.2010
Сын: Саушкин Богдан Владиславович
Мать ребёнка: Саушкина Мария Александровна
Рождение ребёнка
31.01.2013
Дочь: Саушкина Владислава Владиславовна
Мать ребёнка: Саушкина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно