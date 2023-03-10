Солодовников Харитон Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Победимов (Солодовников) Зинаида Харитоновна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: (Солодовников) Ефросиния Харитоновна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
10.07.1902
Дочь: (Солодовников) Гулита Харитоновна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Александра Ивановна
МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно